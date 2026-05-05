元ＮＨＫの中川安奈が４月２９日、ＡＢＣテレビ「これ余談なんですけど…」に出演。テストの成績を上げる中川らしい方法を挙げ、他の出演者から驚かれた。

この日は名門大の学生に成績が伸びる勉強法をインタビュー。慶大卒の中川は、自身の勉強法について「勉強するなら恋をせよっていうのがモットー」だと言い出した。

他の出演者も訝しそうな表情を浮かべたが、中川は「テストだったら、好きな人と教え合いする口実にもなるし、相手から聞かれたらちゃんと答えられるようにしようってモチベーションにもなる。テストで私の方が上だったらご飯ごちそうしてねとか」と恋の威力を熱弁。

中川は「どうです？すごい楽しい」とウキウキで、これにはチュートリアルの福田も「我が娘だったら嫌やなあ。偏差値上がったらめっちゃ勉強してるんやって…」と苦笑。坂下千里子も「勉強が手に付かない」と心配した。

すると中川は「本当に好きじゃなくても、テスト期間中のターゲットを決めればいい」と言い出し、福田は「かわいそうでしょ、それは…」とびっくり。すると元官僚の岸博幸氏が「タチは悪いけど、論理的には正しい。勉強を頑張ったらご褒美がもらえるって、褒美を自分で作って…」と解説。

中川は「失敗もありました。ファミレスで一緒にずっと勉強したら２７点でクラス最下位」という失敗談も披露していた。