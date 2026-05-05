米ヒップホップ界のレジェンド、スヌープ・ドッグ（５４）のドジャース・大谷翔平と山本由伸両投手への敬意と愛がさく裂したとＳＮＳで話題を集めている。

３日に米・フロリダ州で開催された自動車レースＦ１マイアミグランプリの前夜、スヌープは同イベントを盛り上げるためのスペシャルイベントに登場。ステージに上がったスヌープが着ていたのは、スーツ姿で並んでピースサインをする大谷と山本のツーショット写真がプリントされた黒のＴシャツだった。

実はこのデザインは遡ること３０年、１９９６年にスヌープと今は亡き米ヒップホップＭＣ、２パックがＭＴＶビデオ・ミュージック・アワードに出席した際、報道陣の前で２人並んで撮られたスーツ姿の写真の構図と全く同じだった。ＳＮＳでは、スヌープが自分たちのイメージと、ＭＬＢのスーパースター２人を重ね合わせたオマージュだと受け止められている。

スヌープはロサンゼルス郊外ロングビーチ出身で、根っからのドジャースファン。２００２年のアメリカン・ミュージック・アワードでは青と白のドジャースユニフォーム姿でパフォーマンスを披露。０８年にはドジャースの始球式も務めた。

山本は４日（日本時間５日）の対アストロズ戦で先発し、６回を投げ５安打３失点で今季３勝目を飾った。また、大谷は５日（日本時間６日）、同カード２戦目で先発する。