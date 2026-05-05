名倉潤、渡辺満里奈との結婚21周年を報告 ウエディングフォトを添え「妻に感謝」
お笑いトリオ・ネプチューンの名倉潤が5日、自身のInstagramを更新。妻・渡辺満里奈との結婚21周年記念日を迎えたということで、当時のものと思われるウエディングフォトを公開した。
【写真】渡辺満里奈が着用した上品でかわいらしいドレス
名倉と渡辺は2005年に結婚。名倉は「今日5月5日は21周年結婚記念日です」と報告し「いろんな事もあり、楽しい時もしんどい時も寄り添ってくれた妻に感謝です これからもよろしくね いつもありがとう」と渡辺への感謝をつづった。
さらに名倉は「応援して下さってる皆様もこれからもよろしくお願い致します」ともコメント。「今日は仕事なので、明日お祝いに2人で食事に行って来ます！」と明かした。
名倉は、2人でブーケを持って自然な笑顔を見せている、当時のものと思われるウエディングフォトを公開。そのときに渡辺が着用していた、上品でかわいらしいドレスの写真もあわせて投稿した。
■名倉潤（なぐら じゅん）
1968年11月4日生まれ。兵庫県姫路市出身。1993年に原田泰造、堀内健とお笑いトリオ・ネプチューンを結成し、『ボキャブラ天国』（フジテレビ系）などへの出演を通じて一躍ブレイク。2005年4月、『銭形金太郎』（テレビ朝日系）で共演していたタレントでおニャン子クラブの元メンバーである渡辺との結婚を発表。2007年12月に第1子・男児が誕生、2010年6月に第2子・女児が誕生している。
引用：「名倉潤」Instagram（＠nagrat1968）
【写真】渡辺満里奈が着用した上品でかわいらしいドレス
名倉と渡辺は2005年に結婚。名倉は「今日5月5日は21周年結婚記念日です」と報告し「いろんな事もあり、楽しい時もしんどい時も寄り添ってくれた妻に感謝です これからもよろしくね いつもありがとう」と渡辺への感謝をつづった。
名倉は、2人でブーケを持って自然な笑顔を見せている、当時のものと思われるウエディングフォトを公開。そのときに渡辺が着用していた、上品でかわいらしいドレスの写真もあわせて投稿した。
■名倉潤（なぐら じゅん）
1968年11月4日生まれ。兵庫県姫路市出身。1993年に原田泰造、堀内健とお笑いトリオ・ネプチューンを結成し、『ボキャブラ天国』（フジテレビ系）などへの出演を通じて一躍ブレイク。2005年4月、『銭形金太郎』（テレビ朝日系）で共演していたタレントでおニャン子クラブの元メンバーである渡辺との結婚を発表。2007年12月に第1子・男児が誕生、2010年6月に第2子・女児が誕生している。
引用：「名倉潤」Instagram（＠nagrat1968）