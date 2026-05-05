ＦＭ　ＣＯＣＯＬＯの５月はフー・ファイターズとマイケル・ジャクソンを特集

ＦＭ ＣＯＣＯＬＯが１か月に２アーティストやテーマをフィーチャーする「ＣＯＣＯＬＯ ＦＥＡＴＵＲＥ」。豊富なキャリアと実力で第一線を走り続けるアーティスト、レジェンドアーティストの名曲から最新曲まで新旧織り交ぜた幅広い選曲を毎日各番組からお届けする。

２０２６年５月に特集するのは、フー・ファイターズとマイケル・ジャクソン。

＜１ｓｔ Ｈａｌｆ＞フー・ファイターズ

グラミー賞受賞１５回、アルバム総セールス３２００万枚を超えるスーパーロックバンド。新ドラマーに元ナイン・インチ・ネイルズのイラン・ルービンを迎え、約３年ぶりにリリースされた最新アルバム「ユア・フェイヴァリット・トイ」収録楽曲から過去のヒット曲まで幅広い選曲を届ける。

＜２ｎｄ Ｈａｌｆ＞マイケル・ジャクソン

人類史上最も売れたアルバム「スリラー」を生み出し、ムーンウォークで世界を驚かせた“キング・オブ・ポップ”。６月には伝記映画「Ｍｉｃｈａｅｌ／マイケル」の公開をひかえ、映画のオリジナル・サウンドトラックが５月６日にリリースされる。“キング・オブ・ポップ”の数々のヒットナンバーを幅広く紹介する。