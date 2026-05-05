井上が3-0判定で中谷撃破

2日に行われたボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一タイトルマッチは、王者・井上尚弥（大橋）が中谷潤人（M.T）を3-0判定で退けた。“世紀の一戦”を現地で観戦した日本人王者は、抱いた既視感の正体を明かした。

両者が心技体の全てを注ぎ込み、戦い抜いた“世紀の一戦”。36分の死闘の末、判定で軍配は井上に上がった。

5万5000人が埋めた東京ドーム。各界の著名人が姿を見せる中、WBA世界バンタム級王者の堤聖也も現地で観戦した。堤は3日に自身のXを更新。井上VS中谷について「既視感あるなと思ったらこれだ」とし、画像を投稿した。

それは大人気漫画「ドラゴンボール」の1ページ。孫悟空とベジータが激闘を繰り広げる中、笑みを浮かべている。井上と中谷が試合中に笑っていたことから、このシーンを思い浮かべたようだ。

日本時間5日、世界で最も権威ある米国のボクシング専門誌「ザ・リング」は、階級を超えた格付けランキング「パウンド・フォー・パウンド（PFP）」を更新。井上は1位に返り咲き、敗れた中谷も1つ下げただけの7位に名を連ねた。



（THE ANSWER編集部）