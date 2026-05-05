日本進出で話題、韓国発「マンモスコーヒー」の本場ソウルで利用！ 価格や味は？
韓国のコーヒーチェーン「マンモスコーヒー」が、日本進出して久しい。2025年1月、東京の虎ノ門に初出店した後、東京駅や神谷町など4店舗を展開する。
コーヒー（アメリカーノ）の価格は、Sサイズ190円、Mサイズ250円、Lサイズ400円。他のコーヒーチェーンなどと比べると、とても安い。東京駅以外はオフィス街にあり、土日祝が定休日となっている。
そのマンモスコーヒーは、韓国がもちろん本場。2012年にソウルの弘大（ホンデ）で創業し、現在、ソウルやその周辺、釜山など1000店舗近くある。マンモスという名称通り、コーヒーの「大容量」を売りとする。
その韓国で、マンモスコーヒーを利用してみた。
韓国では、街のいたるところでマンモスコーヒーを見かけると思われがちだが、他のカフェチェーンが多いだけに、意外と探さないとたどり着けない。しかも、店舗によって、夜18時までだったり、日曜が定休日だったりする。
マンモスコーヒーは、韓国と日本も同様、スターバックスなどと異なり、テイクアウトが専門。どちらかというと、カフェというよりも「MEGA COFFEE」「COMPOSE COFFEE」に近い。店舗も小さい。
注文は基本、タッチパネルで行う。韓国語・英語・中国語・日本語の4か国語対応。支払いはキャッシュレスのみ。レジでは現金でも対応してくれるかもしれないが、そのレジにスタッフがいないことも多い（店の奥にいる）
アメリカーノの価格は、Sサイズ1200ウォン（約130円）、Mサイズ1600ウォン（約170円）、Lサイズ3000ウォン（約310円）と、日本よりもかなり安い。ラテや紅茶、生クリームがたっぷりのったフラッペ各種などもある。それらはMサイズで4000ウォン（約410円）程度。スターバックスと比べると、かなり安く感じる。
軽食は、サンドイッチやパニーニなど。ラインナップは少ないが、ドリンクとセット割引がある。ドリンクだけ注文すると数分だが、軽食も頼むと客がゼロなのに10分ほど待たされた。そして、テイクアウト。
コーヒーの味しかり、温められたパニーニは意外とおいしく、コストパフォーマンスを考えると十分。待っている間、何人もが店に入って来て、モバイルオーダーしたらしきドリンクをピックアップして行った。一番大きな1リットルあるアメリカーノでも300円ちょっとと考えると、やはり安い。
日本は韓国より高いものの、カフェチェーンよりはまだまだ安価。東京以外にも日本で展開してほしいと願う。
マンモスコーヒー
(日本) https://mmth.co.jp/
(韓国) https://mmthcoffee.com/
(Written by AS)
コーヒー（アメリカーノ）の価格は、Sサイズ190円、Mサイズ250円、Lサイズ400円。他のコーヒーチェーンなどと比べると、とても安い。東京駅以外はオフィス街にあり、土日祝が定休日となっている。
そのマンモスコーヒーは、韓国がもちろん本場。2012年にソウルの弘大（ホンデ）で創業し、現在、ソウルやその周辺、釜山など1000店舗近くある。マンモスという名称通り、コーヒーの「大容量」を売りとする。
韓国では、街のいたるところでマンモスコーヒーを見かけると思われがちだが、他のカフェチェーンが多いだけに、意外と探さないとたどり着けない。しかも、店舗によって、夜18時までだったり、日曜が定休日だったりする。
マンモスコーヒーは、韓国と日本も同様、スターバックスなどと異なり、テイクアウトが専門。どちらかというと、カフェというよりも「MEGA COFFEE」「COMPOSE COFFEE」に近い。店舗も小さい。
注文は基本、タッチパネルで行う。韓国語・英語・中国語・日本語の4か国語対応。支払いはキャッシュレスのみ。レジでは現金でも対応してくれるかもしれないが、そのレジにスタッフがいないことも多い（店の奥にいる）
アメリカーノの価格は、Sサイズ1200ウォン（約130円）、Mサイズ1600ウォン（約170円）、Lサイズ3000ウォン（約310円）と、日本よりもかなり安い。ラテや紅茶、生クリームがたっぷりのったフラッペ各種などもある。それらはMサイズで4000ウォン（約410円）程度。スターバックスと比べると、かなり安く感じる。
軽食は、サンドイッチやパニーニなど。ラインナップは少ないが、ドリンクとセット割引がある。ドリンクだけ注文すると数分だが、軽食も頼むと客がゼロなのに10分ほど待たされた。そして、テイクアウト。
コーヒーの味しかり、温められたパニーニは意外とおいしく、コストパフォーマンスを考えると十分。待っている間、何人もが店に入って来て、モバイルオーダーしたらしきドリンクをピックアップして行った。一番大きな1リットルあるアメリカーノでも300円ちょっとと考えると、やはり安い。
日本は韓国より高いものの、カフェチェーンよりはまだまだ安価。東京以外にも日本で展開してほしいと願う。
マンモスコーヒー
(日本) https://mmth.co.jp/
(韓国) https://mmthcoffee.com/
(Written by AS)