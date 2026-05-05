北アルプスの奥穂高岳で中国籍とみられる男性2人が遭難し、1人がヘリコプターで救助されました。

【写真を見る】北アルプスの奥穂高岳で中国籍とみられる2人遭難 1人救助 もう1人は意識なく救助困難 標高3163ｍの｢ジャンダルム｣ 岐阜･高山市

警察によりますとおととい午後4時過ぎ、岐阜県高山市の奥穂高岳で東京都に住む中国籍とみられる22歳の男性から、「天候不良で動けない」と山荘に通報がありました。

標高3163ｍの｢ジャンダルム｣

男性は中国籍とみられる30歳の男性と5月1日に入山していて、奥穂高岳山頂から西にある標高3163メートルの「ジャンダルム」と呼ばれる岩山で遭難。

天候が悪く捜索できない状況が続いていましたが、けさから長野県の防災ヘリによる捜索が行われ、30歳とみられる男性が救助されました。意識はあるということです。

残る1人は意識がなく救助が難しい状態だということで、警察が救助の方法を検討しています。

【現場の画像】北アルプスの奥穂高岳で中国籍とみられる2人遭難 標高3163ｍの｢ジャンダルム｣