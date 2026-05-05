大気に舞う微細なプラスチック破片は地球温暖化に憂慮すべき影響をもたらす可能性がある/Peter Dazeley/Getty Images

（CNN）米ハワイとカリフォルニアの間の北太平洋には、テキサス州の倍以上の広さにプラスチックごみが渦巻く「太平洋ごみベルト」が存在する。プラスチックの破片はお互いにぶつかり合い、風で空中に舞い上がるほど微細な粒子へと分解される。新たな研究によると、大気中に分散したこれらの粒子は、私たち全員が関わりうるほどの影響を気候に与える可能性があるという。

太平洋ごみベルトは大気中のマイクロプラスチックとナノプラスチックの大きな発生源だが、埋め立て地、道路沿いに捨てられたごみ、車のタイヤなど、微細なプラスチック粒子を大気中に舞い上がらせる場所は他にも数多く存在する。

中国と米国の研究チームがこれらのプラスチックの組成と挙動を研究した結果、地球温暖化に寄与していることが明らかになった。この研究は4日、学術誌「ネイチャー」に掲載された。

研究者らはマイクロプラスチックとナノプラスチックに着目。これらが太陽光とどのように相互作用するかについて理解を深めるべく、色、大きさ、化学組成を分析した。

研究者らが知りたいと考えたのは、粒子が太陽光を後方散乱させ、地球に冷却効果を発揮するのか、それとも太陽光を吸収し、温暖化をもたらすのかということだった。

過去の研究ではマイクロプラスチックの地球温暖化への寄与は無視できる程度だとされてきたが、これらの分析は粒子が透明だとの前提に基づいていることが多い。今回の研究で発見されたものは、さまざまな色のマイクロプラスチックだった。

特に赤、黄、青、黒などの着色されたプラスチックは、無着色プラスチックの約75倍もの光を吸収することが明らかになった。

大きさも影響するが、その度合いは比較的小さい。粒子が小さいほど、より多くの太陽光を吸収できるという。「ナノプラスチックは小さくても強力だ。大気中に長くとどまり、同じ質量でもマイクロプラスチックよりはるかに多くの太陽光を吸収する」と研究著者で復旦大学の大気科学者であるフー・ホンボー氏は述べた。

プラスチックが温暖化に与える影響は時間とともに変化する可能性があることも明らかになった。紫外線灯を使って実験室内で人工的に劣化させたところ、白い粒子は黄色く変色する傾向があり、吸収する太陽光が増えることが分かった。一方、赤い粒子は脱色してより多くの光を散乱させるようになることもあった。

研究著者でデューク大学のドリュー・シンデル教授（地球科学）によると、最初からそうである場合も、大気中を漂って経年変化した結果としても、ほとんどの粒子は暗い色になる。この論文の大きな成果は、「これらほぼすべての粒子がもたらす正味の影響は、冷却よりも温暖化効果のほうが大きいということを特定したことだ」と同氏は述べた。

地球規模でみれば温暖化効果は小さいかもしれないが、無視できるものでもないと研究者らは指摘する。マイクロプラスチックとナノプラスチックは、強力な大気汚染物質であるブラックカーボン（すす）がもたらす温暖化効果の約16%に相当する影響を及ぼす。

研究によれば、太平洋ごみベルトのように旋回する海流にプラスチックが捕まる海域では温暖化への影響は特に顕著で、ブラックカーボンを超える場合もある。「プラスチックの破片同士がぶつかり合うことで、物質が大気中へ極めて大規模に流れ込むようになる」とシンデル氏は指摘する。

著者らは、大気中に存在するプラスチック粒子の正確な量を測定することは非常に難しいと認める一方で、そうした不確実性があっても正味の影響は温暖化だとの確信をみせる。「私たちの研究は、気候モデルを更新する必要があることを示している」とフー氏は述べた。