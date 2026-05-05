5日は絶好の行楽日和に。これまでの一日の天気を振り返ります。



■5日は広い範囲で晴れ こいのぼりも青空を泳ぐ

5日（火）こどもの日は、広い範囲で行楽日和になりました。北海道から九州にかけてはが日差しがたっぷり届いて、こいのぼりも青空の下で気持ちよく泳いだ所が多かったのではないでしょうか。ナイロン製のこいのぼりは、風速7メートル前後で元気に泳ぐと言われていますが、5日は北日本を中心に風が強まりました。最大瞬間風速は東北で20メートルを超えた所もあり、夜にかけて北海道では暴風にも警戒が必要です。

【5日 最大瞬間風速】（午後3時まで）

八戸（青森） 24.1メートル

八森（秋田） 22.4メートル

雄武（北海道） 21.4メートル

女川（宮城） 21.3メートル

■沖縄は梅雨空つづく 大雨への警戒を

4日に梅雨入りしたばかりの沖縄は、梅雨前線が停滞し雨が降っています。5日の夜から6日にかけては、前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込む影響で、大気の状態が非常に不安定になりそうです。雨雲が発達しやすく警報級の大雨になる恐れがあります。土砂災害や低い土地の浸水、川の増水などに十分な注意が必要です。

【24時間予想雨量】6日昼まで多い所

八重山地方 120ミリ

沖縄本島地方・宮古島地方 100ミリ

■二十四節気「立夏」 新緑鮮やかですがすがしい陽気

5日は二十四節気の「立夏」。暦の上では夏の始まりですが、全国的に過ごしやすい陽気となりました。前日に季節外れの雪が降った北海道では気温が大幅に上がり、関東では前日より暑さが和らいだ所が多くなりました。

【5日の最高気温】

午後3時まで ※（）内は季節感

札幌 18.4℃（5月中旬）仙台 21.4℃（平年並み）新潟 19.3℃（平年並み）東京 23.7℃（5月中旬）名古屋 22.7℃（平年並み）大阪 23.8℃（平年並み）広島 22.5℃（平年並み）福岡 23.5℃（平年並み）