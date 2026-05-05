◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人―ヤクルト（５日・東京ドーム）

巨人・赤星優志投手（２６）が今季初先発し、５回３安打無失点と快投。勝利投手の権利を得た。

大城とのバッテリーで球数６３とスイスイ快投。特に右打者の胸元をえぐるシュートがさえ渡った。４回は北村、伊藤のバットを連続でへし折り、最後は二ゴロ併殺でピンチ脱出。その裏に女房役の先制３ランも飛び出して援護をもらった。

最速は１５０キロ。カーブも有効だった。ゴールデンウィーク９連戦の８戦目、最高のピッチングで起用に応え「打者一人ひとり、アウトを積み重ねて、五回まで投げ切り試合を作ることができてよかったです。あとはベンチで応援します」と振り返った。

昨季先発で自己最多６勝、山崎に次ぐチーム２位の１２１イニングを投げた右腕。５年目の今季はチーム事情で中継ぎとして開幕を迎え、９登板で２勝１敗、防御率２・５３とブルペンを支えてきた。先発で白星を挙げれば、昨年６月２９日のＤｅＮＡ戦（東京Ｄ）以来、３１０日ぶりとなる。

内海投手コーチ（先発赤星投手について）「インコース、アウトコース上手く使いながらしっかり投げてくれている。今季初先発が決まってからの時間をうまく使って調整し、それが結果として表れている。打者一人一人と勝負して、救援陣につないでほしい」