山本舞香、第1子妊娠発表「日々、大切に過ごしていきたい」マイファスHiroと2024年10月に結婚
【モデルプレス＝2026/05/05】女優の山本舞香（28）が5日、自身のInstagramを更新。ロックバンド・MY FIRST STORYのボーカルのHiro（32）との間の第1子を妊娠したことを発表した。
【写真】山本舞香、活動休止中の夫・マイファスHiroとの2ショット
山本は「第1子を授かりました」と報告。「日々、大切に過ごしていきたいと思います」とつづっている。
2人は2024年10月に結婚を発表。MY FIRST STORYは2026年2月26日に「メンバーおよびスタッフで何度も話し合いを重ね、各メンバーが自分自身と向き合う時間を持ち、一度立ち止まり、充電期間としてMY FIRST STORYとしてのバンドを休止する事を決断致しました」と活動休止を発表している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】山本舞香、活動休止中の夫・マイファスHiroとの2ショット
◆山本舞香、第1子妊娠発表
山本は「第1子を授かりました」と報告。「日々、大切に過ごしていきたいと思います」とつづっている。
◆山本舞香＆Hiro、2024年10月に結婚
2人は2024年10月に結婚を発表。MY FIRST STORYは2026年2月26日に「メンバーおよびスタッフで何度も話し合いを重ね、各メンバーが自分自身と向き合う時間を持ち、一度立ち止まり、充電期間としてMY FIRST STORYとしてのバンドを休止する事を決断致しました」と活動休止を発表している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】