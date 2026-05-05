◆プロボクシング ▽フェザー級（５７・１キロ以下）１０回戦 中野幹士―レラト・ドラミニ（６日、東京・後楽園ホール）

ＷＢＯ世界フェザー級４位の中野幹士（３０）＝帝拳＝が５日、東京・ＪＢＣ事務局で行われた前日計量に臨み、リミットちょうどの５７・１キロ、対戦相手のＩＢＦ世界同級５位レラト・ドラミニ（３２）＝南アフリカ＝も５７・１キロでクリアした。

中野は昨年１１月２４日、ＩＢＦ同級挑戦者決定戦でライース・アリーム（米国）に判定負けし、自身プロキャリア初黒星がついた。６か月ぶりの再起戦に向けて「絶対勝ちたい。とりあえず勝ちたい」と静かに闘志を燃やした。

前回の敗戦でプロデビュー以来の連勝が１４（１３ＫＯ）でストップ。敗戦からの切り替えについて問われると「周りが導いてくれて、自然に切り替えられた」と前向きに話した。

対戦相手のドラミニは、２１勝（１２ＫＯ）３敗の強豪。亀田和毅（３３）＝ＴＭＫ＝とは２度対戦し１勝１敗としている。中野は「常に気が抜けない相手」としつつも「再起戦で強い相手に勝てば、一気に弾みをつけられる」と意気込んだ。