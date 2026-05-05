◆プロボクシング ▽ＷＢＯアジアパシフィック・フェザー級（５７・１キロ以下）タイトルマッチ１０回戦 王者・藤田健児―同級９位・武藤涼太（６日、東京・後楽園ホール）

ＷＢＯアジアパシフィック・フェザー級王者の藤田健児（３２）＝帝拳＝が６日、同級９位・武藤涼太（２１）＝松田＝を迎え、５度目の防衛戦に臨む。５日は都内で前日計量が行われ、藤田は５７・０キロ、武藤は５６・８キロでクリアした。

藤田にとって日本人選手との対戦は、２０２１年３月のプロデビュー戦以来、５年２か月ぶり。「どっちがホームか分からない状況になりますからね。あとは年が１１個も違う。そこの面が大きいですかね。なめられてたまるか、まだ世代交代はさせない、そういう気持ちです」と語り、武藤について「（怖さは）そこ（若さ）だけですね。怖いものなしで（向かってくる）というのは自分にもあったことですから。向こうも、それを武器にはしてくると思うので」と受けて立つ覚悟を示した。

２１歳の若き挑戦者に対し「なめられてたまるか」という気持ちと同時に、格の違いを見せるという思いも「もちろんある」とニヤリ。世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３３）＝大橋＝が、中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝との世紀の一戦へ向けて発言した言葉にあやかった。

アマ１０冠の藤田と尚弥は同じ年齢で、アマチュア時代にナショナルチームでも切磋琢磨（せっさたくま）。今夏に２度、ムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン）との防衛戦を控えた尚弥とスパーリングも行っている。「Ｎ君（尚弥）のおかげでボクシングが周知されている。とはいえ、あそこで火を絶やさない。再燃させるつもりで。『ＴＨＥ ＤＡＹ』じゃなくて『ＴＨＥ ＷＥＥＫ』。これは言いたいなと」と笑わせた。

尚弥は将来的に、日本男子初の世界５階級制覇を目指してフェザー級に転向する意向を表明している。ＷＢＯ同級１位にランクされる藤田は「今回、僕はセミファイナルで、メインに出場する中野（幹士）も同じフェザー級。僕も世界一歩手前のところにはもう来ていると思うので、お互いにフェザー級で世界を取るための一戦だと思っている。そこで僕らが日本人としてフェザー級で世界を取って待ち受ける、そういう気持ちではあります」と語り、待ち受ける相手を問われ「某モンスター」と口にした。

「世界を近くに感じるようになっています。いつでも準備できるようにはしています」と語った藤田は、「明日は思いを爆発させたいですね」と会心の勝利で世界挑戦へとアピールすることを誓った。

挑戦者の武藤は、１１歳上の世界ランク１位との対戦に「本当に失うものは何もない。僕はチャレンジャーらしく、ボクサーとしての先輩に気持ちもボクシングも思い切りぶつけるだけ。ただ、その中でやっぱり相手も世界ランク１位なので、そこを狙っていきたいなというのはあります。今はすごく落ち着いていますし、明日が楽しみです」と覚悟を示した。

戦績は藤田が１０戦全勝（５ＫＯ）、武藤が９勝（５ＫＯ）１敗１分け。