「ドラゴンクエスト ダイの大冒険」より「クロコダイン」が大迫力のフィギュアになって登場
【ダイの大冒険シリーズ「クロコダイン」】 予約受付期間：5月8日20時より5月10日19時59分まで 商品発送時期：受注日から10ヶ月 価格：98,780円
(C)三条陸、稲田浩司／集英社・ダイの大冒険製作委員会・テレビ東京 (C)SQUARE ENIX CO., LTD.
スパイスシードは、フィギュア「ダイの大冒険シリーズ『クロコダイン』」を同社公式ECサイトにて5月8日20時より予約受付を開始する。予約受付期間は5月10日19時59分まで。
本商品は「DRAGON QUEST -ダイの大冒険-」のキャラクター「クロコダイン」をレジンキャスト製フィギュア化したもの。高さ約29.5cm、幅約29cm、奥行約29cmの大迫力のサイズで立体化され、「クロコダイン」の強靭な肉体も再現されている。
武人のような堂々としたたたずまいや表情、身に纏った鎧や武器も重厚感ある仕上がりとなっている。
【予約受付期間は3日間!!】- SpiceSeed (@Spice_Seed) May 4, 2026
5月8日(金) 20:00より受付開始!!
ダイの大冒険シリーズ第八弾
『クロコダイン』登場!!
強大なパワーと強靭な肉体を持つクロコダインを迫力ある造形で再現!
価格89,800円(税込98,780円)
受付期間：⁰5月8日(金) 20:00 ～ 5月10日(日) 19:59
この機会をお見逃しなく！… pic.twitter.com/vbL9FsXx6S
(C)三条陸、稲田浩司／集英社・ダイの大冒険製作委員会・テレビ東京 (C)SQUARE ENIX CO., LTD.
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