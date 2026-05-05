スパイスシードは、フィギュア「ダイの大冒険シリーズ『クロコダイン』」を同社公式ECサイトにて5月8日20時より予約受付を開始する。予約受付期間は5月10日19時59分まで。

本商品は「DRAGON QUEST -ダイの大冒険-」のキャラクター「クロコダイン」をレジンキャスト製フィギュア化したもの。高さ約29.5cm、幅約29cm、奥行約29cmの大迫力のサイズで立体化され、「クロコダイン」の強靭な肉体も再現されている。

武人のような堂々としたたたずまいや表情、身に纏った鎧や武器も重厚感ある仕上がりとなっている。

(C)三条陸、稲田浩司／集英社・ダイの大冒険製作委員会・テレビ東京 (C)SQUARE ENIX CO., LTD.

※画像はイメージです。

※掲載の写真は実際の商品とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。