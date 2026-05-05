◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人―ヤクルト（５日・東京ドーム）

巨人の大城卓三捕手が先制３ランを放った。

「５番・捕手」で先発出場。チームは３回まで無安打に抑えられていたが、両軍無得点の４回に２つの四球で１死一、二塁とし、大城に打席が回ってきた。吉村の初球、１４９キロ直球を捉えると、打球は右翼スタンドに吸い込まれた。今季初先発の赤星を援護する大きな３点となった。

大城は３試合連続先発出場。１日の阪神戦（甲子園）以来、９打席ぶりの安打で、４月１４日の阪神戦以来のアーチとなった。好投を続ける先発の赤星に大きな３点を贈った。

４回先制３ラン大城選手コメント

「１打席目は打てず、良い投球をしてくれていた赤星に先制点を取ってあげられなかったので、２打席目のチャンスは何としても先制点を！と思って打席に入りました。最高の結果になって良かったです。今日はこどもの日で、多くのお子さんが来てくれていますので、少しでも喜んでもらえるようなプレーができるようにこの後も頑張ります」