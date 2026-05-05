◇プロボクシングDYNAMIC GLOVE on U−NEXT 43 WBOアジア・パシフィック・フェザー級タイトルマッチ 藤田健児（帝拳）《10回戦》武藤涼太（松田）（2026年5月6日 東京・後楽園ホール）

アマ10冠でWBOアジア・パシフィック（AP）フェザー級王者の藤田健児（32＝帝拳、10勝5KO）が5日、都内で5度目の防衛戦の前日計量に臨み57・0キロで一発クリア。同級9位の挑戦者・武藤涼太（21＝松田、9勝5KO1敗1分け）は56・8キロでパスした。

WBOの世界ランキング1位に浮上して以降、初めての一戦。「世界がぐんと近づいたように感じる。相手どうとかではなく、自分をどう見せるか」と話し「いろんな思いを爆発させたい」と世界挑戦につなげるアピールを誓う。

5年2カ月ぶりの日本人対決。一階級下のスーパーバンタム級でユース王者だった新鋭挑戦者を迎え撃つが「若さは怖い部分でもある。ただ“舐められてたまるか”と。まだ世代交代はさせない」と貫禄たっぷりに話した。

自身と同級生の世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（33＝大橋）も今月2日の中谷潤人戦前に“格の違いを見せる”と発言。東京ドームで行われた“世紀の一戦”は減量期と重なったため、現地観戦はできなかったが「N君（尚弥）のおかげでボクシングが周知されている。あそこで火を絶やさず、火を再燃させるつもりでやりたい。『THE DAY』ではなく『THE WEEK』で」とどや顔で興行名をもじりながら決意表明すると「これは言いたかった」とニヤリと笑った。

その戦友は来年にもフェザー級で転向し、日本人初の世界5階級制覇を狙うことが濃厚だ。同階級での世界挑戦を狙う藤田は「世界一歩手前まできていると思う。今回の試合は（メインの中野幹士と）お互いフェザー級で世界を獲るための一戦だと思っている。そこで僕らが日本人としてフェザー級の世界を獲って“某モンスター”を待ち受ける、そういう気持ちです」と“宣戦布告”した。