8月29、30日の2日間、泉大津フェニックスで開催される野外音楽イベント「RUSH BALL 2026」の全出演アーティストが5日、発表された。

今回は、異例の全出演アーティストが一気に発表されたことを受け、本紙特別号外が梅田、心斎橋、難波の大阪市内3カ所に加え、南海本線・泉大津駅前の計4カ所で合計1万部が配布されている。

28回目を迎える今回の出演アーティストには、RUSH BALL常連のストレイテナー、SiMをはじめ、近年常連のCreepy Nuts、Saucy Dog、KANA−BOONなどが名を連ねる。第9回以来19年ぶりの登場となるBUMP OF CHICKENや、初登場となるELLEGARDENなど豪華アーティストが勢ぞろい！ 音楽好き、特にロック好きには夏の恒例イベントとして定着したRUSH BALLは、今年も熱くなること間違いなさそうだ。

号外を手にしたELLEGARDENのファンで、過去何度もRUSH BALLに行っていた男性会社員（37）は、「個人的には、2日目が特にアツイですね」と期待を寄せた。

チケット一般発売日は、7月4日10時。1日券は各日一般8800円、2日券は一般1万6500円。イベント詳細は公式サイトから。