みひろ、自身の「消えないトラウマ」を告白…「記憶を消し去ってほしいぐらい」「まだ克服はしてない」
俳優・タレントのみひろ（43）が、5日までに自身のYouTubeチャンネル「mihiroom」を更新し、自身の「消えないトラウマ」を明かした。
【動画】みひろ、トラウマを明かす
同チャンネルは主に韓国のファンに向けたもの。韓国語も交えながら、「4年ぶりにライブしました」「本当に楽しかったですね」と歌う映像を公開した。
さらに「継続は力なりだね」と言い、「初めて人前で歌った時にとんでもない失敗をしちゃって、トラウマレベル」と回顧。複数人のイベントで1曲だけ披露する「人生初ステージ」で、緊張のあまり「1曲まるまる歌詞が飛んだ」という。
「3〜4分、ステージの上であたふたして、らららーで歌うことすら、そんな機転もきかないぐらい」「（ファンに）その記憶を消し去ってほしいぐらい」と赤面。
その後、人前で歌うことはムリだったというが、今回のステージは楽しめたという。「まだ克服はしてないんだと思う」としつつ、「ネガティブな気持ちは少し軽減したのかな」と語っていた。
【動画】みひろ、トラウマを明かす
同チャンネルは主に韓国のファンに向けたもの。韓国語も交えながら、「4年ぶりにライブしました」「本当に楽しかったですね」と歌う映像を公開した。
さらに「継続は力なりだね」と言い、「初めて人前で歌った時にとんでもない失敗をしちゃって、トラウマレベル」と回顧。複数人のイベントで1曲だけ披露する「人生初ステージ」で、緊張のあまり「1曲まるまる歌詞が飛んだ」という。
「3〜4分、ステージの上であたふたして、らららーで歌うことすら、そんな機転もきかないぐらい」「（ファンに）その記憶を消し去ってほしいぐらい」と赤面。
その後、人前で歌うことはムリだったというが、今回のステージは楽しめたという。「まだ克服はしてないんだと思う」としつつ、「ネガティブな気持ちは少し軽減したのかな」と語っていた。