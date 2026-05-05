シャワーがあるSA／PAとは？

ゴールデンウイークなどの長期休暇で、クルマで出かける人も多いでしょう。そしてこの時期は徐々に夏らしさを感じる気候になってきており、存分に遊んだあとは汗をかくこともあります。



汗ばんだ身体で帰路につくのはちょっと…という人に、帰り道でサクッとシャワーを浴びられる施設が高速道路のSA／PAに存在します。

そんな高速道路の「コインシャワー」がある施設を紹介します。

【画像】超便利!? これが「高速を降りずに使えるシャワー」です！ 画像で見る（30枚以上）

●東北道

・安積PA（福島県・上下線）：24時間利用可能／10分300円

・金成PA（宮城県・上下線）：24時間利用可能／10分300円

●常磐道

・千代田PA（茨城県・上下線）：24時間利用可能／10分300円

●関越道

・寄居PA（埼玉県・上り線）：24時間利用可能／10分300円

・塩沢石打SA（新潟県・下り線）：24時間利用可能／10分300円

●中央道

・駒ヶ岳SA（長野県・上り線）：24時間利用可能／10分300円

・恵那峡SA（岐阜県・下り線）：24時間利用可能／10分300円

・双葉SA（山梨県・上下線）：24時間利用可能／10分300円

●東名高速

・中井PA（神奈川県・下り線）：10時〜24時まで利用可能／10分300円

・鮎沢PA（神奈川県・上り線）：9時〜23時まで利用可能／10分300円

・牧之原SA（静岡県・上下線）：24時間利用可能／10分300円

・豊田上郷SA（愛知県・下り線）：24時間利用可能／20分500円

●新東名高速

・駿河湾沼津SA（静岡県・上下線）：24時間利用可能／10分300円

・静岡SA（静岡県・上下線）：24時間利用可能／10分300円

・掛川PA（静岡県・上下線）：24時間利用可能／10分300円

・浜松SA（静岡県・上下線）：24時間利用可能／10分300円

・岡崎SA（愛知県・上下線）：24時間利用可能／10分300円

●東海北陸道

・関SA（岐阜県・上り線）：24時間利用可能／10分300円

・長良川SA（岐阜県・下り線）：24時間利用可能／10分300円

●北陸道

・大積PA（新潟県・上下線）：24時間利用可能／10分300円

・南条SA（福井県・下り線）：24時間利用可能／10分300円

●名神高速

・伊吹PA（滋賀県・上り線）：24時間利用可能／8分300円

・多賀SA（滋賀県・下り線）：24時間利用可能／10分300円

・草津PA（滋賀県・上下線）：24時間利用可能／10分300円

・大津SA（滋賀県・下り線）：24時間利用可能／10分300円

●新名神高速

・鈴鹿PA（三重県・上下線）：24時間利用可能／9分200円

・甲南PA（滋賀県・上り線）：24時間利用可能／10分300円

●山陽道

・淡河PA（兵庫県・上り線）：24時間利用可能／10分300円

・瀬戸PA（岡山県・上り線）：24時間利用可能／10分300円

・小谷SA（広島県・下り線）：24時間利用可能／10分300円

・佐波川SA（山口県・上り線）：24時間利用可能／10分300円

●中国道

・安佐SA（広島県・上り線）：24時間利用可能／10分300円

●九州道

・吉志PA（福岡県・下り線）：24時間利用可能／10分300円

コインシャワーは料金を入れて、一定時間シャワーを利用できる設備です。シャンプーやボディソープなどのアメニティは、施設によっては隣接の売店で販売しているところもあります。

汗を流せるだけでなく、長距離走行時のリフレッシュや眠気覚ましにも効果的であり、快適なドライブを続けることができます。

なお、清掃時間によりしばらく使えなかったり、満室で埋まっていることもあるため、事前に調べたり、予約（一部施設）をしておくと安心です。

※ ※ ※

なお、コインシャワーがある多くの施設（NEXCO東日本管轄の東北道・常磐道・関越道・北陸道の大積PAを除く）では、コインランドリーも併設されています。

シャワーを浴びられるだけでなく、長旅で溜まった洗濯物を一気に洗うことができ、そのまま乾燥機にもかけられます。

長距離・長時間のドライブを予定している人は、ぜひ利用してみてはいかがでしょう。