4年ぶりVの堀川未来夢が1位に浮上 2位は米澤蓮【国内男子ポイントランキング】
国内男子ツアー今季4戦「中日クラウンズ」を終えて、最新のポイントランキングが発表された。
【勝者のギア】7年モノ以上の名器がズラり イップスを乗り越えた堀川未来夢のこだわりの14本
今季からポイントランキング制度が導入されている。今大会で4年ぶりに優勝を挙げた堀川未来夢が525ポイントを加算して、627.612ポイントでランキング1位に浮上した。2位は「前澤杯」を制した米澤蓮（618.162）、3位は石坂友宏（504.410）となっている。4位以下は、トラビス・スマイス（500）、中日クラウンズで2位に入った細野勇策（411.175）と続いている。今季から導入されたポイントランキング制度をおさらい。「ベーシックポイント（優勝500ポイント）」を基準に、各大会で優勝者に付与されるシード年数や各大会の賞金総額、開催年数などによって加増する「プレミアムポイント」を設定。海外メジャーは1.5倍（優勝750ポイント）、日本タイトル戦は1.25倍（優勝625ポイント）となる。賞金総額によって加増する「賞金プレミアムポイント」は、2億円以上で10％増、1.5億円以上で5％増。大会の開催年数で加増する「暦年プレミアムポイント」は、開催40年（回）以上の大会を5％増としている。 ただし、海外メジャーおよび日本タイトル戦においては、いずれの「プレミアムポイント」も適用しない。また、いずれの「プレミアムポイント」は重複して付与せず、いずれか高いほうの「プレミアムポイント」を採用となっている。「中日クラウンズ」は「開催40年（回）以上」の暦年プレミアムポイント（5パーセント増）に該当。優勝した堀川は525ポイントを獲得した。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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