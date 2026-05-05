櫻衣まい、透明感あふれるルックスに注目 大胆ポーズでたわわボディ披露
アイドルグループ・フューチャーサイダーの櫻衣まいが、『週刊ヤングマガジン』（講談社）の公式サイト「ヤンマガWeb」に登場している。
【写真】たわわボディを大胆披露した櫻衣まい
タレントたちが『ヤンマガ』本誌掲載を目指して戦う、勝ち抜きバトル企画「ヤンマガGリーグ！」。昨年に開催されたアイドル編では、し烈な戦いが繰り広げられ、涙をのむアイドルたちが続出。今回は、その中から惜しくも優勝を取り逃してしまった実力派を増刊号として特別に撮り下ろした。
透明感あふれるルックスに注目が集まっていた櫻衣は、キュートなメガネ姿で大胆なたわわボディを披露している。
【写真】たわわボディを大胆披露した櫻衣まい
タレントたちが『ヤンマガ』本誌掲載を目指して戦う、勝ち抜きバトル企画「ヤンマガGリーグ！」。昨年に開催されたアイドル編では、し烈な戦いが繰り広げられ、涙をのむアイドルたちが続出。今回は、その中から惜しくも優勝を取り逃してしまった実力派を増刊号として特別に撮り下ろした。
透明感あふれるルックスに注目が集まっていた櫻衣は、キュートなメガネ姿で大胆なたわわボディを披露している。