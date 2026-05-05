ブロック豪中銀総裁 今回の利上げにより様子を見守る余地ができた ブロック豪中銀総裁 今回の利上げにより様子を見守る余地ができた

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ブロック豪中銀総裁

利上げはインフレショックを抑制するのに役立つ

２次波及効果が市場予想に反映されれば、さらに高い金利が必要になる可能性も

政策金利は現在やや引き締め的であり、紛争の行方を見極める余地がある

理事会は、現在両面のリスクに対処する余地があると認識

経済情勢が変化すれば、対応を変える

今回の石油ショックにより、インフレと成長のトレードオフはさらに悪化した

たとえ紛争が早期に解決したとしても、コストは年間を通じて積み上がるだろう

今回の利上げにより様子を見守る余地ができた

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