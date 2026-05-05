今年、バンド結成３０周年を迎える、京都出身のロックバンド・くるりが主催する音楽イベント「京都音楽博覧会（略称：おんぱく）」が、１０月１０日、１１日に開催されることがこのほど発表された。

「京都音楽博覧会」は、京都市の中心部に位置する梅小路公園を舞台に、２００７年より毎年開催されているくるり主催の音楽イベントで、今年２０周年を迎える。“環境・文化・音楽”をコンセプトに、地域振興にも貢献していく。そんな思いのこもったイベントだ。国内外問わず数多くのアーティストを招致し、良質な音楽をお届けするのはもちろんのこと、例年は梅小路公園にコンポストを設置し、フードエリアで出る食材の使い残しや食べ残しを堆肥に変える取り組みとして“資源がくるりプロジェクト”が実施されたりと、秋の風情を感じつつ、様々な文化の発信・交流点となる一大イベントとして定着している。

５月６日午後１１時５９分まで、くるりオフィシャルサポーターズクラブ「純情息子」年会員を対象にチケットの先行受付中。また、「きょうの猫村さん」などの作者である漫画家のほしよりこ氏がキービジュアルを担当することが決定した。刀ではなく楽器を手にした足軽たちが、それぞれ楽しんでいる様子を描いたイラストになっている。