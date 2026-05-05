◇プロ野球セ・リーグ 中日−阪神(5日、バンテリンドーム)

阪神の早川太貴投手が4回途中で降板となりました。

ここまで7試合リリーフ登板をしていた早川投手は、この日が今季初先発。初回に森下翔太選手のソロホームランで援護を受けますが、2回にボスラー選手のソロホームランで追いつかれます。

さらに1-1で迎えた3回、先頭打者の田中幹也選手に内野安打を許すと、その後1アウト1塁からカリステ選手に四球で歩かせます。さらに福永裕基選手の打席ではダブルスチールを許し、連続四球で満塁へ。3番の村松開人選手にはライトへの走者一掃三塁打で、3点を奪われました。なおも続くピンチで細川成也選手の投手ゴロをはじき、ピンチが拡大。それでもボスラー選手、石伊雄太選手を抑え、後続は抑えました。

4回は先頭打者の土田龍空選手のソロホームランを浴び、5点目を献上。続く田中幹也選手にストレートの四球を 出したところで、椎葉剛投手に交代となりました。

首位に立つ阪神は、前日に今季6戦全勝だった中日に今季初黒星。この日も劣勢になっています。