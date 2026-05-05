お笑い芸人の平野ノラ（47）が4日放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。自宅最寄り駅で見かけた大物俳優の姿に衝撃を受けたことを明かす場面があった。

この日はフリーアナウンサーの高橋真麻と出演。2人の関係について、自宅が近所で、女子会などを開くこともあったと説明した。

平野がかつてパーティーで会った真麻に「やっぱすげえ、芸能人だなって」と思ったと語ると、真麻は「うちは父親が高橋英樹さんなわけですけれども、“芸能人ってどういう生活してるのかな”っていうぐらい、割と地味めな家。芸能人の方がうちに遊びに来るとかもなかったですし、ご飯とかも“絶対個室じゃなきゃ”とか“高級店”とかじゃなくて、家族でラーメン屋さんに行ったりとか。そういう形だったので」と芸能人らしい生活はしてきていないと明かした。

これに、平野も「ご近所で最寄りの駅が同じなんですけど、やっぱり銀行から高橋英樹さんが普通に短パン履いて、ノー変装、変装せずに普通にフラッと出てきた時に“凄い大御所なのにあんなに溶け込んでるんだ”っていう」と真麻の父で、大物俳優の高橋英樹の私生活に言及。「みんな二度見みたいな。“あれ？今銀行出てきたの、あれ、そうだよね”みたいな。凄いですよね」と苦笑すると、高橋も「フランクですね」と納得。

さらに、高橋が「だから私もそのまんまなので、普段変装しないで、最寄り駅をじゃがりこ食べながら歩いているって」と苦笑。平野も「それ何回も見たことある！そうだ！私、3回ぐらい目撃してるんですよ、同じ駅で。全部、買い食いというか、なんか、何か食べながら。コッソリとかじゃないんですよ。ガチで。部活帰りの男子中学生ぐらいの男子みたいな、本当、右手に何かデカいものを持って本当に食べているんですよね」とぶっちゃけた。