■2026水戸招待陸上（5日、茨城・ケーズデンキスタジアム水戸）

【出場選手】5月17日開催 ！ セイコーGGP陸上でノア・ライルズが国立競技場に再び！

グランプリシリーズの水戸招待陸上が行われ、女子棒高跳の日本記録保持者（4m48）・諸田実咲（27、アットホーム）が4m20で大会4連覇を果たした。

バーの高さ4mから登場した諸田は、4m10を3回目の跳躍でクリアすると、つづく4m20を1回で成功させ優勝した。インタビューでは「凄い難しいコンディションではあったんですけど、自己ベストへの手ごたえも感じられる跳躍もあった」と振り返った。さらに32年ぶりに日本で開催されるアジア大会（9月）出場を目指し、派遣標準（4m50）越えに意欲を見せた。

諸田は前回23年のアジア大会（中国・杭州）で、日本新記録4m48の跳躍で、日本勢9年ぶりの銀メダルを獲得した。

またグランプリ種目の女子円盤投で齋藤真希（25、太平電業）が54m14の大会新記録で制した。女子走高跳では石岡柚季（28、日女体大AC）が1m76の大会タイで優勝した。



※写真は24年の諸田選手