敵地エンゼルス戦

米大リーグ・ホワイトソックスの村上宗隆内野手は4日（日本時間5日）、敵地エンゼルス戦に「2番・一塁」で先発出場し、4打数3安打2打点で6-0の快勝に貢献した。メジャー初の二塁打も飛び出した試合後、笑いながら振り返った。

村上は2-0の4回1死一塁の第3打席、エンゼルス先発ソリアーノの98.1マイル（約157.9キロ）のストレートを強振。中越えに14号2ランを叩き込むと、その30分後、6回の第4打席では二塁打を放った。

MLB公式サイトのサラ・ラングス記者のXによると、1900年以降でメジャーデビューから長打が連続して本塁打となった最長記録は2016年の李大浩の10本。村上は14号でさらに更新していたが、メジャーデビューから35試合目で初めて二塁打を打ち、珍記録に終止符が打たれた。

試合後、ホワイトソックス地元局「シカゴスポーツ・ネットワーク」の場内インタビューに登場した村上は、二塁打について聞かれると、「久しぶりの二塁打だったので、ベースターンが難しかったです。久しぶりの感じでした」と回答。質問した女性レポーターも思わず笑っていた。

剛腕ソリアーノとの対戦については「前回の対戦があったので、ある程度球種もイメージできましたし、タイミングもイメージしながら出来ました。打線として崩せたので良かったです」と喜んだ。



（THE ANSWER編集部）