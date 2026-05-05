タレント・あびる優が、離れて暮らす長女への思いをつづった。

５日にインスタグラムで「１１歳お誕生日おめでとう 母親である私や私の家族や親戚はもちろん、私の愉快な仲間達、お世話になってる方達、本当に皆に愛されてた」とつづり、思い出の写真を投稿。「想う気持ちは皆んな現在進行形」としながらも「愛おしくもあり嬉しくもあり切なくもなる」と記した。

「５月５日大切な日 自己満足ですが、、今年もお祝いできてよかった どうか、どうか、、心身共に健康に健やかに育っていますように。大好きだよ 愛してるよ」と思いを込め、「そして、ゴールデンウィーク終盤 皆さんにとって心地よい１日となります様に」と呼びかけた。

この投稿にはフォロワーから「母親の愛情がいっぱいです」「きっと伝わる」「早く会えますように」「来年のお誕生日は母娘が一緒にお祝い出来ますように」などの声が届いている。

あびるは２０１４年に格闘家の才賀紀左衛門と結婚し、１５年５月に長女を出産したが、１９年に離婚した。２２年２月に第２子女児を出産。同年１１月に放送されたフジテレビ系「突然ですが占ってもいいですか？」では第２子の父親について「一般の方。友人のお友達みたいな方だった」と告白した。