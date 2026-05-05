松竹芸能の芸人、オリジナルTシャツ販売開始 バトル企画×新たな応援スタイル
松竹芸能が主催するピラミッドライブ「トップ座」と、オリジナルグッズ作成サービス「UP-T」のコラボレーションが決定し、芸人オリジナルTシャツの販売が始まった。
【画像】松竹芸能ピラミッドライブ「トップ座」ビジュアル
同企画は、2026年度（4月〜2027年2月）に開催される「トップ座」に出場する芸人たちを対象とした、年間を通じたロングバトル企画。ライブでのパフォーマンスに加え、ファン参加型の新たな応援スタイルとして、オリジナルグッズを展開する。
販売されるアイテムは、企画参加芸人自らがデザインを手がけた完全オリジナル仕様。ここでしか手に入らない特別なデザインとなる。さらに、企画の進行にあわせて新たなアイテムも順次追加予定で、年間を通じて楽しめるコンテンツとなる。
また、グッズ販売の売上が、賞金と来年3月に開催予定のトップ座総決算ライブへの出演にも関わる仕組み。ファンの応援がダイレクトに結果へとつながる。
【スケジュール】
販売開始：5月3日
購入締め切り：2月中旬予定
結果発表：未定
【参加方法】
「購入して応援」
グランプリを獲得するには基本的にグッズの販売によるポイントが影響。グッズを1つ購入するごとに1円10ptランキングのポイントが加算。
「Xで応援」
各メンバーの下に設置されている「応援ポスト」ボタンをクリックしてポストを投稿することでもポイントが加算。1ポスト10pt加算。
【画像】松竹芸能ピラミッドライブ「トップ座」ビジュアル
同企画は、2026年度（4月〜2027年2月）に開催される「トップ座」に出場する芸人たちを対象とした、年間を通じたロングバトル企画。ライブでのパフォーマンスに加え、ファン参加型の新たな応援スタイルとして、オリジナルグッズを展開する。
また、グッズ販売の売上が、賞金と来年3月に開催予定のトップ座総決算ライブへの出演にも関わる仕組み。ファンの応援がダイレクトに結果へとつながる。
【スケジュール】
販売開始：5月3日
購入締め切り：2月中旬予定
結果発表：未定
【参加方法】
「購入して応援」
グランプリを獲得するには基本的にグッズの販売によるポイントが影響。グッズを1つ購入するごとに1円10ptランキングのポイントが加算。
「Xで応援」
各メンバーの下に設置されている「応援ポスト」ボタンをクリックしてポストを投稿することでもポイントが加算。1ポスト10pt加算。