チームは現在6位と早々に優勝争いから漏れてしまったが、ASモナコでFWアンス・ファティが華麗なる復活を遂げている。



ファティは3日に行われたリーグ・アン第32節のFCメス戦で途中出場から得点を記録。これが今季リーグ・アン10ゴール目であり、チャンピオンズリーグでの得点も合わせるとキャリアハイの11ゴールを記録したことになる。



今回のメス戦も途中出場だったが、少ない時間で結果を出しているのも好材料だ。リーグ戦では964分間の出場で10ゴールを記録しており、見事なペースだ。





Ansu Fati's game-winning goal for Monacopic.twitter.com/vp5TTbFGzn — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) May 3, 2026

数字の面ではパリ・サンジェルマンFWウスマン・デンベレと似ており、今季のデンベレはリーグ戦931分間のプレイでファティと同じ10ゴールを挙げている。ファティはバルセロナからモナコにレンタル移籍している選手だが、スペイン『MARCA』はファティの望みはバルセロナ復帰にあると伝えている。今季も怪我で離脱した期間はあったものの、完全復活へ良いシーズンになっているのは確かだ。モナコでの二桁得点は大きな成果であり、バルセロナの前線でも強烈な武器となるはずだ。