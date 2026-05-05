『豊臣兄弟！』“電撃退場”にネットざわつく
俳優の仲野太賀が主演を務めるNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』（毎週日曜後8：00）の第17回「小谷落城」が放送され、武田信玄の予想外の最期が大きな反響を呼んだ。物語が大きく動く中での“電撃退場”に、視聴者から驚きの声が相次いだ。
【写真】まさかの最期…”退場”した大物武将
本作は2025年放送の大河ドラマで、戦国時代に天下統一を成し遂げた豊臣兄弟の軌跡を、弟・豊臣秀長（小一郎）の視点から描く物語。「秀長が長生きしていれば豊臣政権は安泰だった」とも語られる名補佐役の生き様を軸に、激動の時代をダイナミックに映し出す。
第17回では、足利義昭（尾上右近）が武田信玄（高嶋政伸）に織田信長（小栗旬）の討伐を要請したことで情勢が一変。当初は同盟を理由に拒んでいた信玄も説得に応じ、1572年に遠江へ侵攻。三方ヶ原の戦いで徳川家康（松下洸平）を破る大勝を収めた。
この勝利に乗じて義昭も京で挙兵し、信長は劣勢に追い込まれる。しかし直後、戦の準備を進めていた信玄が餅を喉に詰まらせ急死するという急展開を迎える。武田軍は混乱を避けるため死を伏せて撤退し、戦局は一気に変わる。
一方、危機を脱した信長は浅井・朝倉への攻勢を再開。浅井長政（中島歩）は小谷城に籠城し、小一郎（仲野）と藤吉郎（池松壮亮）は市（宮崎あおい）らの救出に動くなど、戦いは最終局面へと突入した。
中でも注目を集めたのが信玄の退場劇だった。本格登場直後にもかかわらず、わずか10分足らずで最期を迎える異例の展開に、SNSでは「早すぎない？」「超高速退場」「大河でこんな信玄は初めて」「斬新すぎる最期」といった声が続出。「史実で知っていてもショック」「贅沢なキャスティングだった」と惜しむ反応も広がり、強烈な印象を残した。
【写真】まさかの最期…”退場”した大物武将
本作は2025年放送の大河ドラマで、戦国時代に天下統一を成し遂げた豊臣兄弟の軌跡を、弟・豊臣秀長（小一郎）の視点から描く物語。「秀長が長生きしていれば豊臣政権は安泰だった」とも語られる名補佐役の生き様を軸に、激動の時代をダイナミックに映し出す。
この勝利に乗じて義昭も京で挙兵し、信長は劣勢に追い込まれる。しかし直後、戦の準備を進めていた信玄が餅を喉に詰まらせ急死するという急展開を迎える。武田軍は混乱を避けるため死を伏せて撤退し、戦局は一気に変わる。
一方、危機を脱した信長は浅井・朝倉への攻勢を再開。浅井長政（中島歩）は小谷城に籠城し、小一郎（仲野）と藤吉郎（池松壮亮）は市（宮崎あおい）らの救出に動くなど、戦いは最終局面へと突入した。
中でも注目を集めたのが信玄の退場劇だった。本格登場直後にもかかわらず、わずか10分足らずで最期を迎える異例の展開に、SNSでは「早すぎない？」「超高速退場」「大河でこんな信玄は初めて」「斬新すぎる最期」といった声が続出。「史実で知っていてもショック」「贅沢なキャスティングだった」と惜しむ反応も広がり、強烈な印象を残した。