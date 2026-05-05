ノア５日の後楽園大会で、「オールレべリオン」を率いる清宮海斗（２９）が黒いユニット「ＴＥＡＭ ２０００ Ｘ（Ｔ２ＫＸ）」のマサ北宮（３７）との「解散・コントラ・カベジェラ」に臨んだ

清宮は「オールレべリオン」の存続をかけ、髪の毛をかけた北宮と対戦。賭すものの重さのつり合いが取れていないように見える一戦は序盤、ラフ攻撃やセコンドの介入も受け、場外戦ではパイプイスで殴られるなど清宮が苦戦を強いられた。それでも走ってきた北宮をショルダースルーで投げて、敵軍の用意したパイプイスの山に叩きつけるなど応戦。その後も黒い連係で追い込まれたが、ストラングルホールドγもロープに逃げるなど意地を見せた。

すると終盤、セコンドが入り乱れる混戦のさなかにアレハンドロが寝返るそぶりを見せて敵をかく乱だ。これで流れをつかんだ清宮は狂乱の表情を浮かべながら逆襲に出て閃光魔術弾３連発で打ち抜くことに成功。最後は必殺のスカイウォークエルボーで北宮を沈めた。

試合後、晴斗希、アレハンドロと抱き合ってユニット存続を喜んだ清宮は、北宮の頭にバリカンを入れた。だがすぐに北宮にバリカンを奪われてしまう。そして自らの手で髪の毛を剃った北宮から「お前らの解散と、俺の命の次に大事な髪の毛と、どっちが重いと思っているんだ？ こんな情けない髪型生まれて始めだ。一生忘れないからな。お前らの解散も諦めてないからな。また命の次に大切な髪の毛を懸けてやってやるよ」と吐き捨てられた。

これに清宮は「オイオイ。全然変わってねえじゃねえか！ フザケンナよ。俺を散髪代わりに使ってんじゃねえよ」とツッコミ。その上で「オールレべリオン、存続決定しました。このリングは散髪じゃなく、熱い戦いをするところなんだよ。これからオールレべリオンがこのノアを熱く面白くしていくから楽しみにしていてください！」と呼びかけて歓声を浴びるのだった。