俳優の新田純一（62）が16日までに自身のインスタグラムを更新。還暦で再婚した妻との夫婦ショットを披露した。

2日まで東京・築地本願寺ブディストホールで上演された舞台「愚かなる者達へのレクイエム」で主演を務めた新田は「無事に千秋楽の幕を下ろしました！」と書き出すと、築地本願寺をバックにした自身と妻・聡子（としこ）さんの夫婦ショットをアップ。

「稽古初日から約2か月に渡ってセリフ覚えの毎日でしたが、嬉しいような・・・寂しいような・・・劇場には毎日電車で通い、千秋楽も聡子さんと一緒に築地本願寺へ」とつづった。

「公演を終えて牡蠣ラーメンを食べて、出演者スタッフの打ち上げパーティー その後は少人数でカラオケと思ってましたが・・・凄い人数になってしまいましたが、とにかく盛り上がりましたね 楽しかった〜歌いまくりです（笑）」などと振り返った。「心に残る舞台となりました 素晴らしいメンバーで事故なく怪我なく千秋楽を迎えれたこと感謝いたします！ありがとうございました」と締めくくった。

新田は2023年5月に還暦を祝うゴルフコンペで20年前から事実婚状態だった2歳年下の聡子さんに公開プロポーズし、OKをもらい再婚した。聡子さんは23年12月に他界した演歌歌手、八代亜紀さんのヘアメークを務めていた。