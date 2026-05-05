J1岡山は5日、公式サイトおよびSNSを更新。3日の広島戦後にSNSへの不適切な投稿を行った件に関して、岡山の選手会が広島の選手会に直接謝罪の連絡をしたことを報告した。

岡山をめぐっては、3日のホームゲームで広島に1−0で勝利。試合は後半20分、自陣のペナルティーエリアでFW河野孝汰が右足で広島のDF中野就斗の左足を踏む形となって転倒。VAR（ビデオ・アシスタント・レフェリー）チェックが入ったものの、反則はなかったと判断された。

すると試合後、岡山の一部の選手がこのプレーを揶揄するようなポーズをとった写真がクラブ公式インスタグラムに投稿され、物議を醸していた。岡山は同日中に公式サイトを通じて「多くの皆様に不快な思いをさせてしまいました」と謝罪した。

また、4日には再びクラブ公式サイトを通じ、森井悠社長が広島に出向き、直接謝罪したことを明かすとともに「改めましてサンフレッチェ広島様をはじめ試合に関わるすべての皆様、ならびに今回の件で不快な思いをされた皆様に、心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。

5日には「本件に関しまして、選手全体の問題ととらえ、5月4日付で弊クラブ選手会より、サンフレッチェ広島選手会の皆様へ該当選手の謝意とともに直接謝罪の連絡をさせていただきましたことを併せてご報告申し上げます」と明かしていた。