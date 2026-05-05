2児の母・森咲智美、美背中際立つブラックドレス姿に絶賛の声「綺麗すぎる」「女神のような美しさ」
【モデルプレス＝2026/05/05】タレントの森咲智美が5月4日、自身のInstagramを更新。ドレス姿を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】33歳・2児のママタレ、背中が大胆にあいた黒ドレス姿
森咲は「今日はキクヤ堺本店様へ行ってきました 来てくださった皆様、お店様も楽しい時間をありがとうございました」とつづり、ブラックドレス姿を披露。肩紐のリボンがアクセントになったドレスは背中が大きく開いており、美しい背中が大胆にのぞいている。
この投稿に、ファンからは「背中が綺麗すぎる」「大人っぽくて素敵」「スタイルの良さが際立ってる」「黒ドレス似合いすぎ」「女神のような美しさ」「気品があって見惚れる」といった声が寄せられている。
森咲は2024年1月1日、プロ野球・西武ライオンズの平沼翔太選手と2023年に結婚していたことと、第1子男児を妊娠していることを発表。2025年8月に第2子となる長女を出産したことを報告した。（modelpress編集部）
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【写真】33歳・2児のママタレ、背中が大胆にあいた黒ドレス姿
◆森咲智美、美背中際立つブラックドレス姿公開
森咲は「今日はキクヤ堺本店様へ行ってきました 来てくださった皆様、お店様も楽しい時間をありがとうございました」とつづり、ブラックドレス姿を披露。肩紐のリボンがアクセントになったドレスは背中が大きく開いており、美しい背中が大胆にのぞいている。
◆森咲智美の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「背中が綺麗すぎる」「大人っぽくて素敵」「スタイルの良さが際立ってる」「黒ドレス似合いすぎ」「女神のような美しさ」「気品があって見惚れる」といった声が寄せられている。
森咲は2024年1月1日、プロ野球・西武ライオンズの平沼翔太選手と2023年に結婚していたことと、第1子男児を妊娠していることを発表。2025年8月に第2子となる長女を出産したことを報告した。（modelpress編集部）
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