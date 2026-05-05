豪中銀声明 インフレ率は当面目標を上回る水準で推移する公算が大きい 豪中銀声明 インフレ率は当面目標を上回る水準で推移する公算が大きい

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豪中銀（ＲＢＡ）



理事会は本日の会合で政策金利を0.25％引き上げ、4.35％にすることを決定した。



2025年後半にインフレ率が大幅に上昇し、今年初めからの情報では、この上昇の一部は生産能力のひっ迫を反映したものであることが確認されている。さらに、中東紛争により燃料および関連商品の価格が急騰し、既にインフレを加速させている。コスト上昇圧力に直面している多くの企業が、商品やサービスの価格引き上げを検討している兆候が既に現れています。短期的なインフレ期待も上昇している。



中東情勢に関する最新のデータと動向を反映させるため、予測を更新した。紛争が早期に解決し、燃料価格が下落するという前提に基づく基本シナリオでは、基調インフレ率は２月に予想を上回る水準でピークを迎える。その後、金利上昇を受けて需要の伸びが鈍化し、設備投資の圧力が緩和されるにつれて、インフレ率は低下すると予測されている。



今年、金融環境は引き締まっている。短期金融市場の金利と国債利回りは上昇し、為替レートも上昇している。しかし、家計と企業の両方にとって、融資は容易に利用できる状況にある。



国内経済活動とインフレの見通しについては、不確実性が著しく高まっている。中東紛争が続く中、インフレ率が基本シナリオ予測よりも高く、経済活動が低迷するシナリオが考えられる。紛争が長期化または深刻化すれば、世界のエネルギー価格にさらなる上昇圧力がかかる可能性がある。これは短期的なインフレを押し上げるだけでなく、これらのコストが転嫁され、価格上昇が長期的なインフレ期待に織り込まれることで、将来のインフレ率もさらに上昇させる可能性がある。しかし、価格上昇と長期にわたる不確実性は、オーストラリアの主要貿易相手国だけでなく、オーストラリア国内の成長率も低下させる可能性がある。



予想通り、中東情勢の展開はインフレに影響を与えている。燃料価格の高騰がインフレを加速させており、これが商品やサービスの価格全般に二次的な影響を及ぼす可能性が示唆されている。このインフレの勢いが、経済における生産能力のひっ迫を反映した2026年初めの高インフレに加わっている。



こうした点を踏まえ、理事会はインフレ率が当面目標を上回る水準で推移する公算が大きく、インフレ期待を含め、リスクは依然として上振れ方向に傾いていると評価した。したがって、政策金利を引き上げることが適切であると判断した。



理事会は、意思決定の指針となるデータ、見通しおよびリスクに関する評価の進展を注視する。その際、世界経済および金融市場の動向、内需の動向、インフレおよび労働市場の見通しに細心の注意を払う。理事会は、物価安定と完全雇用の実現という責務に注力し、その目標の達成のために必要と考えられる措置を講じる。



本日の政策決定は賛成多数で行われた。8人のメンバーが政策金利を0.25%引き上げて4.35％とすることを支持し、1人のメンバーが政策金利を4.10％に据え置くことを支持した。

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