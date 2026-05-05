中森明菜が「明日があるよ、きっと明るい未来が訪れる」と平和への願いを語る…『WBS』で独占インタビュー放送

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今夜5月5日22時より放送のテレビ東京系『WBS（ワールドビジネスサテライト）』で、中森明菜独占インタビューが放送される。

■中森明菜が歌を通して届けたい未来への希望を語る

テレ東系列で放送中の経済ニュース番組『WBS（ワールドビジネスサテライト）』では、2026年5月5日の放送にて、番組のエンディングテーマ曲「カサブランカ」を歌うアーティスト・中森明菜の独占インタビューを放送する。

歌手活動44周年を迎え、今夏には20年ぶりとなる待望のライブツアーを控える中森明菜。近年の活動では極めて異例となる今回の独占インタビューで彼女は「経済」への関心や「平和」に対する願い、さらには本番組のために書き下ろされた「カサブランカ」に込められた想いなどを語っている。

「いろんな苦しみを味わっている人達に少しでも元気を届けてあげたい。明日があるよ。」

混迷を極める社会だからこそ、彼女が今、「カサブランカ」を通して届けたかったメッセージとは――。インタビュー中には中森が胸を詰まらせる場面もあり、全世代必見の映像となっている。

(C)テレビ東京

■番組情報

テレビ東京系『WBS（ワールドビジネスサテライト）』

5月5日 22：00～22：58

月～木22：00～22：58

金23：00～23：58

配信は「テレ東BIZ」「TVer」にてリアルタイム配信。

広告付き無料配信サービス「ネットもテレ東」(テレ東 HP、TVer)にて見逃し配信

■【動画】『WBS』中森明菜インタビュー予告

■【動画】中森明菜「月華 -JAZZ-」

■関連リンク

テレ東 BIZ

https://txbiz.tv-tokyo.co.jp/

TVer

https://tver.jp/series/srx2o7o3c8

番組公式サイト

https://www.tv-tokyo.co.jp/wbs/

中森明菜 OFFICIAL SITE

https://akinanakamoriofficial.com/