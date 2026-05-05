俳優の草刈正雄（73）が5日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。米兵だった父と母の関係を語った。

草刈は福岡県北九州市で誕生。母・スエ子さんは父について「朝鮮戦争で死んだ」と説明していたが、2023年に放送されたNHK「ファミリーヒストリー」では、父の名前を手がかりに捜索。米空軍の「ロバート・H・トーラー」が草刈の父だったということを突き止め、DNA検査を経て親族との再会も果たした。

この経緯を振り返った草刈は「相当前、あの番組ができる前に、一度お話があった」と打ち明けた。当時母親は健在で「こういう話があるんだけど」と話したところ、「やめなさい」と反対。「もしそういった形で会っても、向こうにご迷惑がかかるからやめときなさい」と制止された。

その後、母は2010年に78歳で他界した。再び同様の企画が持ち上がり「それを娘たちに話したら、“やんなさいよ”って。それでやることになりました」と苦笑いしたが、「ファミリーヒストリー」では、父が83歳までアメリカで暮らしていたことも判明した。

そのため草刈は「1回目にお話をいただいた時は、まだ2人とも生きてるっていうことだったので、会えた」といい、「それも恐ろしいんで、今回ので良かった」とも。

親戚との再会後、母の墓前に報告した。「“こんなことになっちゃったけど、良かったのかな。会いに行って良かったのかな”とは言いましたけどね。おそらく許してくれたんじゃないですかね」と語っていた。