俳優の伊藤歩さんが自身のインスタグラムを更新。

5月2日に参加した横浜国際映画祭でのオフショットを投稿しました。

【写真を見る】【 伊藤歩 】 純白ドレス披露 圧倒的スタイルに「女神すぎる」「可愛さと優雅さ感じる」 反響相次ぐ



伊藤さんは純白のホルターネックのドレス姿の自身の写真を添え「昨日は、横浜国際映画祭行って参りました」と投稿しました。







５月１日〜５日にかけて開催中の横浜映画祭。そのコンペティション部門にノミネートされた映画『ゴリラホール』に出演している伊藤さん。

映画祭では、本作のKoji Uehara監督や主演のAIKさん、古田新太さんらと共に横浜港で船上パーティーに参加しており、投稿では「お天気に恵まれ レッドカーペット日和（ハートマークの絵文字）」と綴り、青空の下で映画祭に参加できたことを喜びました。







続けて「才能豊かな映画人達との出会い、そして再会 映画のマジックに酔いしれる素敵な時間でした」と、俳優として充実した時間を過ごした喜びを報告。



スタイルの良さがより一層際立つマーメードラインのドレスを着用しにっこり微笑む伊藤さんの姿に、ファンからは「ホント綺麗なひと」「可愛さと優雅さが感じられます」「女神すぎる」と称賛する声が相次ぎました。





今年１月、伊藤歩さんは、俳優・細谷祐介さんとの結婚をSNSで公表。

連名で文書をアップし「私事ではございますが、私共、細谷祐介と伊藤歩は、約二年間の交際を経て、入籍いたしましたことをご報告申し上げます。」と、報告。



続けて「お互いを知り合っていく中で、信頼し合い、高め合い、そして何より一番の理解者でいられると確信し、結婚する運びとなりました。」と、記していました。

【担当：芸能情報ステーション】