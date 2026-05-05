お笑いコンビ「ウエストランド」の井口浩之と「とろサーモン」の久保田かずのぶがＭＣを務める「耳の穴かっぽじって聞け！」（テレビ朝日系）が４日深夜に放送された。

番組ではお笑いコンビ「バイきんぐ」の小峠英二をゲストに迎え、「どんなヤバイ企画でも面白くしてくれる最強芸人」をランキング形式で紹介。１位に輝いたのは「平成ノブシコブシ」の吉村崇だった。

吉村に投票した１５年目プロデューサーの「コーナーＭＣ側に立つこともできるし、ゲスト側でわちゃわちゃもやれるという稀有な存在。お昼の番組では時間帯に合わせたボケと司会っぷり。『チューボーですよ！』で見せた大御所との絡み。アイドル番組で見せたアイドルを面白くさせる起爆剤としての役割。言わずと知れた平場の王様。４０歳を超えてもたぎり続ける、吉村さんの熱を帯びた笑いは、僕らが子供の頃に見ていたテレビを彷彿とさせる。まさに令和のテレビスター」との声を紹介した。

この結果に久保田は「こいつ家庭環境すごくて、父子家庭なんですよ。じぃちゃんとばぁちゃんとしか話してない。ずーっとじぃちゃんとばぁちゃんの話を聞いてきてるから、どれくらい年齢が上でも免疫がつき過ぎてるから、フラットに話せる。環境もあると思う」と分析。

小峠が「なるほどね。アイドルにもバーンっと強くいけるでしょ？」とコメントすると井口は「あのバランスが１番難しい。大御所の方に行きすぎたら失礼だし、アイドルにも行きすぎたら傷つけちゃうし。ファンの人を怒らせることなく、やってるイメージ。ＴＨＥテレビの人」と絶賛。

小峠は「令和のテレビスターというのは本当にそんなんじゃない？」と納得していた。