GWに舞い込んだ18歳フィギュア女子のBIGニュース「本物ですか？」「わーい」「待ってました！」 歓喜の声続々
ミラノ・コルティナ五輪で銅メダル獲得
ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子で銅メダルを獲得した中井亜美（TOKIOインカラミ）が4日、インスタグラムのアカウントを開設した。待望のニュースにファンから歓喜の声が上がっている。
中井をマネジメントするボーディングブリッジが4日、Xで中井のインスタグラムのアカウント開設を発表。インスタグラムでは「マネージャーさんと共同管理です」としつつ、「アカウント開設することになりました！ 中井亜美です！ よろしくお願いします」とつづった。
記念すべき初投稿は5枚の写真だった。国際スケート連盟（ISU）の年間表彰で最優秀新人賞を受賞した時のものや、ミラノ・コルティナ五輪での坂本花織との笑顔の2ショット、アイスショーでの舞台裏などを公開。ゴールデンウィーク中の大ニュースに、ファンが歓喜の声を上げた。
「わーい めっちゃ嬉しいです」
「インスタ開設して欲しいなーって思っていたところなので凄く嬉しいです」
「待ってました！！」
「アカウント開設ありがとうございますめっちゃ嬉しいです」
「本物ですか？うわ〜嬉しい」
中井はミラノ・コルティナ五輪のフリー直後に右手指を頬に当てるポーズで大きな話題に。3月の世界選手権では9位だった。
（THE ANSWER編集部）