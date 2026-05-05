ミラノ・コルティナ五輪で銅メダル獲得

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子で銅メダルを獲得した中井亜美（TOKIOインカラミ）が4日、インスタグラムのアカウントを開設した。待望のニュースにファンから歓喜の声が上がっている。

中井をマネジメントするボーディングブリッジが4日、Xで中井のインスタグラムのアカウント開設を発表。インスタグラムでは「マネージャーさんと共同管理です」としつつ、「アカウント開設することになりました！ 中井亜美です！ よろしくお願いします」とつづった。

記念すべき初投稿は5枚の写真だった。国際スケート連盟（ISU）の年間表彰で最優秀新人賞を受賞した時のものや、ミラノ・コルティナ五輪での坂本花織との笑顔の2ショット、アイスショーでの舞台裏などを公開。ゴールデンウィーク中の大ニュースに、ファンが歓喜の声を上げた。

「わーい めっちゃ嬉しいです」

「インスタ開設して欲しいなーって思っていたところなので凄く嬉しいです」

「待ってました！！」

「アカウント開設ありがとうございますめっちゃ嬉しいです」

「本物ですか？うわ〜嬉しい」

中井はミラノ・コルティナ五輪のフリー直後に右手指を頬に当てるポーズで大きな話題に。3月の世界選手権では9位だった。



（THE ANSWER編集部）