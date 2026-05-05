シンガー・ソングライターのビリー・アイリッシュは、先日のコーチェラ・フェスティバルにおける同じくシンガー・ソングライターのジャスティン・ビーバーのステージにサプライズ出演をした際、あまりの興奮により倒れそうだったという。4月18日にカリフォルニア州で開催されたそのイベントで、ビリーは大ファンであることを公言しているジャスティンから「One Less Lonely Girl」を捧げられていた。



【写真】パフォーマンスを批判されているジャスティン・ビーバー

当時、ジャスティンの妻ヘイリーから突然ステージに上がるよう言われたとして、ビリーは英ラジオ出演時にこう振り返っている。「ヘイリーが1曲前くらいにステージに上げさせるからって言ってきたの」



そして、あまりにもパニックになり、「立つことさえままならない」状態にあったものの、1人でステージまで歩いていかなければならなかったことから、さらに緊張したそうで、「誰も誘導してくれなかった！『さぁ、行って』って感じでね」と明かした。



なんとかステージまでたどり着いたビリーは「人生を変えるような夢」が叶ったようだったと振り返り、「あれが現実だったなんて信じられない」と語った。



（BANG Media International／よろず～ニュース）