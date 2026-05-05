クルマのブレーキが赤いのは「法律」と「光の性質」の意外な関係

夜の道路を走っていると、前のクルマが減速するたびにパッと点灯する赤い光。ブレーキランプ（制動灯）が赤色であることは、ドライバーにとって当たり前の共通認識となっています。

【ちゃんと光ってる！】これが戦車のブレーキランプです（写真で見る）

とはいえ、実はこの色は単なる好みやデザインで決まっているわけではありません。

日本では「道路運送車両の保安基準」により、制動灯は灯光の色などが告示で定める基準に適合する必要があり、細目告示（第212条）では制動灯の灯光の色を「赤色」と定めています。

では、なぜルールとして「赤」が選ばれたのでしょうか。その大きな理由のひとつに、光が持つ「波長」という物理的な性質があります。

私たちが目にする光には「波」としての性質があり、色によってその波の長さ、すなわち「波長」が違います。赤い光は可視光の中でもおよそ620ナノメートル付近から700ナノメートル台という、最も波長が長い部類に入ります。

物理学の世界では、空気中の窒素や酸素といった非常に小さな粒子に光が当たると、波長の短い青い光ほど強く散乱され、波長の長い赤い光は相対的に散乱されにくいという性質（レイリー散乱）が知られています。夕焼けが赤く見えるのもこの原理によるものです。

いっぽう、霧や雲のような大きな水滴による散乱（ミー散乱）では、波長による有利・不利がレイリー散乱ほど明確に出にくい面もあります。

こうした理由もあってか、後方の制動灯（ストップランプ）は、国連ECE規則（UN Regulation No.7）などの国際的な技術規則でも赤が基本とされています。なお、前述したような特性ゆえに、他の灯火と区別しやすく「減速・停止」の合図として識別しやすいという合理性も兼ね備えています。

鉄道から引き継がれた「赤＝止まれ」脳が注意を切り替える仕組み

赤が選ばれた理由は、物理的な見えやすさだけではありません。私たちの「脳」の反応も深く関係しています。



「ブレーキランプ＝赤」は世界共通（画像：写真AC）



色彩心理学の研究によれば、赤は文脈によって「危険」や「警戒」の手がかりとして働き、人の反応の速さなどに影響を及ぼしうることが示されています。

人類が進化の過程で、赤は「火」や「血」といった命に関わるサインと結び付けて認識・学習されやすかった、という説明もあります。

こうした本能的な側面からも、瞬時の判断が求められるブレーキ操作において、後続車の注意をパッと惹きつける赤は、心理的にも非常に合理的な色と言えるでしょう。

また、この「赤＝止まれ」というルールには、自動車よりも古い歴史があります。

鉄道で確立した「赤＝停止（危険）」という考え方は社会に広く浸透し、道路交通の信号体系でも赤が停止を示す色として定着しました。クルマの灯火色も、こうした「赤＝止まれ」の共通理解と整合する形で制度化されていったと考えられます。

最新のクルマでは電球からLEDへとランプの技術は進化していますが、赤色が持つ役割は変わりません。後続車の赤いランプを見て思わず「ハッ」とする感覚には、物理学と進化の歴史が組み合わさった、巧妙な安全装置の仕組みが隠されているのです。