「長男が居ない」――ある夜、Uさんの夫がそう言ってきた。

【子育て中体験】幼い我が子と移動していたら、困った事態に… その時、周りの反応は

その5分前、夫は長男をりつけ「出て行け！！」と言っていて、長男は言われた通り外に出ていたという。

夫は長男が家の前にいると思い込んでいたのだが......。

＜Uさんからのおたより＞

長女が9歳、長男が6歳、次男が3歳くらいだったころのことです。

真ん中の子は怒られるようなことも少なく、でも自分の本当の気持ちを伝えるのは苦手で、親の顔色をよく見ていて、たくさん我慢をしてくれている「ザ・真ん中っ子」な息子です。

そんな長男が2021年の6月ごろ、夜の9時前に夫に怒られ、「出て行け！！」と言われました。

夫は家の前にいると思っていたらしいが...

長男はそのまま裸足で外へ。夫は家の前にいるだろうと踏んでいたけれど、「出て行けと言われたんだから出て行かなくちゃ」と考える息子はそのまま歩き出していたのです。

5分後様子を見に玄関を開けた夫から「長男がいない」と言われた私は頭が真っ白に。

同じく「どうしよう！」とパニックになりかけてる長女に、「大丈夫、絶対に見つかるから！ 自分で帰ってくるかもしれないから家で待ってて」と言い、夫と次男は車で、私は自転車で探しに行きました。

田舎なので街灯はあると言っても暗くて見えないところだらけです。

息子の名前を何度も呼び、返事がなくてパニックになりそうなところを「大丈夫、大丈夫」と自分に言い聞かせ自転車をこぎつづけていました。

30分ほど経って、公園や街灯が多い家の東側を探していたけれど、もしかして街灯がほとんどない家の西側に行ったのかもと思い、家の前の道を、携帯のライトで照らしながら川にでもはまってはないかと覗きながら西に向かおうと走りだしました。

家の前に見慣れない車が

すると、ちょうど家の前の道路に見慣れない車が停まろうとしていました。

そして、その車のお姉さんが明らかになにかを探している私に気づいて、「子供探してる！？」と声をかけてくれたのです。

「そうです！！」と答えると、「あそこにうずくまってるから行ったげてー！！」と家のすぐ西側の場所を教えてくれました。

そこは点滅信号の交差点に面した、道路の脇の窪みでした。

そこに三角座りをして泣いていたのです。

その時の息子の状態では、もし私が前を通っていて、名前を呼んでいても返事をしてたとは思えず、また、死角になる場所なので私も気づいたとも思えず、お姉さんがいなければまだまだ見つけられてなかったと思います。

息子が居たのは危ない場所で

場所を教えていただいた時に「ありがとうございます」と伝えたものの、急いで教えられた場所に行ったので、ろくに感謝も伝えられなかったことが今でも心残りです。

危ない場所にいたので、見つけるのが遅ければ今隣にいなかったかもしれません。

お姉さんは、うずくまってる息子を見つけた時、声をかけてなんとかしようとしてくださっていたけれど、息子は動かなかったそうです。

本当に本当に感謝しています。ありがとうございました。



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