品川庄司の庄司智春が５日、ＴＢＳ系「ひるおび！」で、３人の子へのスマホについての心配を語った。

この日は「子供のスマホ事情」を特集。海外ではＳＮＳに年齢制限を課している国もあり、依存や知らない人と繋がってしまう危険なども指摘されている。

庄司は、中３の長男と小５の長女にスマホを持たせているといい「不安はめちゃめちゃあります」と率直に吐露。「連絡を取るためとはいえ、それ以上の楽しい事もあるので、そこにどんどん依存してしまうのではないかというところは常に…」とコメントした。

子供のスマホは妻の藤本美貴のスマホと連動し、制限をかけているというが、学校や部活の連絡もＬＩＮＥでくるため、一時的に制限を解除すると「その延長戦上でＹｏｕＴｕｂｅを見ていたりする」とも語った。

ただ子どもたちのプライバシーには配慮し「ＬＩＮＥの会話は見ていない。見ようともしてない」という。「おかしいと思う変化は感じると思うので、そのときに少しだけ危険な目に遭わないように、見たりする可能性はありますけど、今のところは…」。

子供はＳＮＳはやっていないというが「連絡先の交換もインスタのＤＭを送る」ようになっていることから「そこからの流れで知らない人からＤＭがきて返信しちゃったとか、良い悪いを自分で判断できない子たちが突き進んでしまうのは、親としては心配」とも話していた。