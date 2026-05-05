笠井信輔アナ、“教え子”元人気子役と再会 20年前の再現ショットに「綺麗なお姉さんになってる」「成長伝わる」の声
【モデルプレス＝2026/05/05】元フジテレビで現在はフリーアナウンサーとして活動する笠井信輔が5月3日、自身のInstagramを更新。20年ぶりに人気女優と再会したことを明かした。
【写真】63歳元フジアナ「すっかり素敵な大人に」再会した元人気子役
笠井アナは「20年ぶりのツーショットでした 入江小学校3年4組の可愛い“教え子”に本当に久しぶりに会うことができました」と書き出し、女優の森迫永依との再会を報告。2人は2006年に放送された『テレビアニメ化15周年記念特別ドラマ ちびまる子ちゃん』（フジテレビ系）で共演し、当時子役だった森迫は主人公のさくらももこ（まるこ）役、笠井アナは戸川先生役を演じた。笠井アナは「すっかり素敵な大人になって嬉しくて仕方ありませんでした」と再会した喜びを綴っている。
今回、東京・ザ・ポケットにて上演中の森迫の主演舞台『LOVEHOTELに於ける情事とPLANの涯て』を鑑賞した笠井アナ。「舞台が終わって、えいちゃんにもご挨拶できました えいちゃん、私に気づくと駆け寄ってきて『見に来てくださったんですか！』もう2人で、思わずハグ2人で感動してしまいました そして、あの時と同じダブルピースポーズで写真を撮ろうと言うことになり私も自分のメガネを出しました」と再会の様子を明かし、20年前を再現した2ショットも披露している。
成長した元生徒役との再会に笠井アナは「実写版ドラマちびまる子ちゃんは、2006年に始まったのでちょうど20年後のツーショットと言うことになりましたかわいい“教え子”がしっかりと歩んでいる姿を見るのは、本当に嬉しいものです」とコメント。「教え子じゃないでしょう！と言われるかもしれませんが2006年から2013年まで7年間にわたって戸川先生を演じて3つのクラスを担当しました あの時の児童で今とても有名になってる俳優さんたちが何人もいます 別の道を歩んでいる子役たちも含めて若い皆さんの頑張りを見ているととてもうれしいですし負けちゃいられないなと思います」と実感を込めて記している。
この投稿にファンからは「懐かしいです」「綺麗なお姉さんになってる」「大人になってて感動」「成長伝わる2ショット」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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◆笠井信輔アナ、“教え子”森迫永依と再会
笠井アナは「20年ぶりのツーショットでした 入江小学校3年4組の可愛い“教え子”に本当に久しぶりに会うことができました」と書き出し、女優の森迫永依との再会を報告。2人は2006年に放送された『テレビアニメ化15周年記念特別ドラマ ちびまる子ちゃん』（フジテレビ系）で共演し、当時子役だった森迫は主人公のさくらももこ（まるこ）役、笠井アナは戸川先生役を演じた。笠井アナは「すっかり素敵な大人になって嬉しくて仕方ありませんでした」と再会した喜びを綴っている。
成長した元生徒役との再会に笠井アナは「実写版ドラマちびまる子ちゃんは、2006年に始まったのでちょうど20年後のツーショットと言うことになりましたかわいい“教え子”がしっかりと歩んでいる姿を見るのは、本当に嬉しいものです」とコメント。「教え子じゃないでしょう！と言われるかもしれませんが2006年から2013年まで7年間にわたって戸川先生を演じて3つのクラスを担当しました あの時の児童で今とても有名になってる俳優さんたちが何人もいます 別の道を歩んでいる子役たちも含めて若い皆さんの頑張りを見ているととてもうれしいですし負けちゃいられないなと思います」と実感を込めて記している。
◆笠井信輔アナの投稿に反響
この投稿にファンからは「懐かしいです」「綺麗なお姉さんになってる」「大人になってて感動」「成長伝わる2ショット」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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