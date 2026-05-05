◆米大リーグ エンゼルス０―６ホワイトソックス（４日、米カリフォルニア州アナハイム＝エンゼルスタジアム）

ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）が４日（日本時間５日）、敵地・エンゼルス戦に「２番・一塁」で先発出場。ジャッジ（ヤンキース）に並んで再びメジャートップに立つ１４号２ランを放った。渡米後最多タイの３安打をマークし、チームの連敗阻止に大きく貢献。２打点を挙げて２８打点とし、こちらもアランダ（レイズ）と並んでリーグ２冠に立った。

３試合ぶりの一発が飛び出したのは、２点リードの４回１死一塁で迎えた第３打席だった。試合前の時点で防御率０・８４だった右腕ソリアーノの５球目、外角高めの９８・１マイル（約１５７・９キロ）直球に力負けしなかった。打球速度１０９マイル（約１７５・４キロ）、角度３２度、飛距離４２９フィート（約１３０・８メートル）でセンターの茂みへ。４月２８日（同２９日）の前回対戦で３打席連続三振を喫した難敵を打ち砕き、チームメートとお辞儀パフォーマンスを見せた。衝撃の年間６４本塁打、１２９打点ペースとした。

６回２死では左腕ファリスから右翼線二塁打。メジャーデビューから３５試合目、通算１５３打席目にして初の二塁打をマークした。この日まで１３長打は二塁打、三塁打なしで全て本塁打。この日も１４号を放って記録を伸ばし、１９００年以降では２０１６年の李大浩（マリナーズ）の１０本を超えてメジャー最長となる“珍記録”を更新していたが、ついにストップした。

試合後の現地放送局によるインタビューの一問一答は以下の通り。

―ソリアーノとの対戦について。

「前回の対戦があったので、ある程度球種もイメージできましたし、タイミングもイメージしながらいきましたし。打線として崩せたので良かったです」

―初の二塁打も打った。

「久しぶりに二塁打を打ったので、ベースターンが難しかったです（笑）。久しぶりの感じでした」

―上位打線が好調。

「チームとしてこうやって点数がたくさん取れて、投手もすごい頑張ってくれてるので。このまま続けていきたいなと思います」

―先発のマーティンが７回無失点１０奪三振の好投。

「テンポよく毎回毎回きっちり抑えてくれてますし、守備もすごくリズムが出て打撃に生きているので、チーム一丸となって勝てる試合というのを増やしていきたいと思ってます」

―ありがとう。

「キープ・ゴーイング！」