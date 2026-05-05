女優の深田恭子（４３）が５日、自身のＳＮＳを更新。うれしい出来事があったことを報告した。

インスタグラムに「皆様お久しぶりです あっという間に５月ですね！！Ｇ．Ｗいかがお過ごしですか？」と書き始めると、「私は先日嬉しいことに、歴代の元マネージャーさん達がサプライズで芸能生活３０周年のお祝いをしてくれました」とつづり、ピンク色の花束を持ち笑顔を見せる写真などをアップした。続けて「苦楽を共にし、私を支えてくれていた大切な仲間達なのです 今は他のお仕事をしていたり、部署が変わったり、離れていても、よく連絡も取り合うし、昔話で盛りあがったりしました こんな幸せ日あるんだぁと夜はあたたかい気持ちで眠れました」と記した。

この投稿にファンからは「３０周年おめでとうございます ずっとファンです」「永遠の憧れ」「いつも可愛いをありがとうございます。これからも益々のご活躍とご健康を！」「ずーっと可愛い」「より一層可愛らしく美しくお花を咲かせてくださいませ」「相変わらずお美しい！！！おめでとう御座います！」「素晴らしいマネジャーさん達との繋がりですね」などのコメントが寄せられている。