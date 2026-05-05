記念曲「いのち陽炎」

演歌歌手の田川寿美がデビュー３５年目を迎え、記念曲「いのち陽炎（かげろう）」（コロムビア）を出した。

近年の歌謡曲路線から一転、演歌の王道ともいうべき１曲となった。

＜あなた私は おんなです＞というサビの一節に情念がこもる。「もう恋で傷つくのは嫌だと思っているけれど、目の前に現れた人に胸がときめいて、やっぱり私は女なんだわ、と」――。そんな歌だ。大人の女性として自分を律しながらも、最後は恋の激情にのみ込まれてしまう。まるで劇場にいるかのような歌唱を聴かせる。「やっぱり日本の演歌って、そういうところが魅力なんでしょうね」。自分と同世代の４０歳代、５０歳代の女性に共感してもらえるのでは、と思っている。

１３歳で歌番組に出演したのをきっかけに、作詞家の悠木圭子（今年３月死去）に認められ、１９９２年、「女・・・ひとり旅」でデビュー。若くして芸能生活をスタートしたためか、「大事に育てられている」との思いがずっとあったという。３５年のキャリアを振り返ると、転機は、２００２年に出した「女人高野」だったと思っている。「あの頃は、自分が優等生だと思われていることが苦しくなり、殻を破りたいとスタッフに相談せずに、（作詞した）五木寛之先生に直談判して作っていただいたんです」。八代亜紀に石川さゆり、五木ひろしと、時代の先行く演歌に憧れを抱いていたが、デビューした９０年代は演歌というジャンルが成熟し、イメージが固定化されていると感じていた。「はみ出したかったんです。もっともっと」。五木への直談判は「初めての反抗期だったんでしょうね。歌手としての」。

今は自分のために活動する時期は過ぎ、「信じてくれる人のために頑張りたい」と思っている。「演歌をなくしたくない。常に進化し続けていってもらいたいという夢がありますので」。持てる歌声と感性を使い、どこまでできるのか。王道を大事にしつつ、進み続ける姿勢は変わらない。