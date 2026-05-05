トランプ大統領は“LIVゴルフ派”から“PGAツアー派”へ大変身！「ローリーとデシャンボー、シェフラーとラームの戦いが見たい」

トランプ大統領は“LIVゴルフ派”から“PGAツアー派”へ大変身！「ローリーとデシャンボー、シェフラーとラームの戦いが見たい」