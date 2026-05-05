トランプ大統領は“LIVゴルフ派”から“PGAツアー派”へ大変身！「ローリーとデシャンボー、シェフラーとラームの戦いが見たい」
先週のPGAツアー「キャデラック選手権」（4月30日〜5月3日）は、10年ぶりにドナルド・トランプ大統領所有の米フロリダ州マイアミの「トランプ・ナショナル・ドラル」で開催。最終日は厳戒態勢のなか、トランプ大統領は孫娘らを伴い会場でPGAツアー観戦を行った。
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当時はPGAツアーとは敵対関係にあったからか、トランプ大統領は当初LIVゴルフを強く支持。トップ選手らには「目の前の大金は受けるべきだ」とPGAツアーからLIVゴルフへの移籍を促すような発言をし、PGAツアーを「まぬけ」、「不誠実だ」と罵倒もしていた。しかしここへ来てサウジアラビアの政府系ファンド、PIFのLIVゴルフからの撤退が正式決定。PGAツアーとの関係も「雪解け」となったトランプ大統領は、今度は「LIVの選手はPGAツアーへ戻るべきだ」と発言。「ローリー（マキロイ）がブライソン・デシャンボーと戦うところ、“ビッグ”ジョン（ラーム）とスコッティ（シェフラー）がプレーするところをみたい」とカムバックを後押しした。昨年はホワイトハウスにタイガー・ウッズ（米国）やモナハン会長らPGAツアー理事会、PIFのヤシル・アルルマヤン会長らを招き、統合に向けてのミーティングを開催した。「一つのツアーで戦うべき」というトランプ大統領の思いは通じず統合には至らなかった。今度はLIV選手がPGAツアーに戻って欲しいというトランプ大統領、その思いは通じるだろうか？（文・武川玲子＝米国在住）
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